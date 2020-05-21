Крики и паника: кадры с места стрельбы у торгового центра в Аризоне

Мужчина открыл огонь из винтовки возле торгового центра в городе Глендейл американского штата Аризона. Три человека получили ранения, полиция задержала преступника.

Во время нападения стрелок снимал видео для Snapchat. Ролик распространился по социальным сетям. На нем, в частности, можно увидеть женщину, которая лежит на земле и обращается к стрелку, страдая от боли.

По предварительным данным, стрельбу устроил 20-летний Армандо Эрнандес из города Пеория, который находится неподалеку. Молодого человека опознала собственная мать, сообщает 12 News. Полиция личность стрелка пока не подтвердила.