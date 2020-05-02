Во всей красе: в Волгограде завершилась реконструкция монумента «Родина-мать»

В Волгограде завершилась реконструкция монумента «Родина-мать». Специалисты уже демонтировали 30 ярусов строительных лесов высотой 60 метров и весом 270 тонн.

Скульптуру реставрировали впервые с момента установки. Памятник высотой 85 метров очистили от грязи и мха, вернули ему прежний цвет и заделали трещины в бетоне, общая длина которых, по подсчетам реставраторов, составила 13 километров. Также были восстановлены части заржавевшей арматуры.

Скульптура «Родина-мать зовет!» занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самая большая на тот момент скульптура-статуя в мире. Вес монумента- 8 тысяч тонн. На данный момент статуя занимает 9 место в списке самых высоких статуй мира.