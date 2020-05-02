«Крокус Экспо» будет переоборудован под госпиталь для зараженных коронавирусом

Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов подтвердил информацию о том, что на территории «Крокус Экспо» будут оборудованы 1500 коек для зараженных коронавирусом.

«Такая задача перед нами поставлена. Мы этим сейчас активно занимаемся. Я сейчас не готов назвать точные сроки, но могу сказать, что это будет очень быстро. Я думаю, что это вопрос нескольких недель», - уточнил Агаларов.

По последним данным, в России число зараженных достигло 124 054 человек, выздоровели - свыше 15 тысячи человек, умерли - 1 222 пациента.