Актриса Татьяна Васильева подтвердила заражение коронавирусом
Всего в стране заражены свыше 124 тысячи человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: vasileva_vtg, instagram
Народная артистка России Татьяна Васильева подтвердила «Звезде», что заражена корнавирусной инфекцией.
«У меня подтвердилось это заболевание», - сказала актриса.
Напомним, что о госпитализации Васильевой стало известно 1 мая.
По последним данным, в России число зараженных достигло 124 054 человек, выздоровели - свыше 15 тысячи человек, умерли - 1 222 пациента.