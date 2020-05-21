Более 40 тысяч безработных в Москве получают доплату к пособию

Более 40 тысяч потерявших работу и обратившихся за помощью москвичей получают установленную мэром столицы Сергеем Собяниным доплату к пособию. Об этом рассказала заместитель градоначальника Анастасия Ракова.

Она отметила, что в режиме ограничений город старается оказывать поддержку потерявшим работу и оказавшимся в трудной ситуации жителям.

«Центры занятости населения работают в дистанционном формате, жителям доступны базы вакансий, курсы переквалификации, а также возможность оформления повышенного пособия по безработице. Такое пособие сегодня получают уже более 40,5 тысячи москвичей», - сказала Ракова.

Размер компенсации в совокупности с федеральным пособием составляет 19 500 рублей. Всего, по словам вице-мэра, в Москве на данный момент насчитывается 128 тысяч вставших на учет безработных.