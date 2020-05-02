Собянин рассказал о смягчении ограничительных мер из-за коронавируса

Смягчение ограничительных мер в Москве может произойти к середине мая, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Однако он отметил, что изменения будут только в том случае,если снизится нагрузка на здравоохранение, и у Москвы появится запас прочности для того, чтобы оказывать людям качественную медицинскую помощь.

Помимо этого, Собянин добавил, что в сложившейся ситуации не должно быть политических интересов, а также необходима совместная работа власти и населения, уточнил он в эфире телеканала «Россия 24».

Всего за период пандемии на территории России диагностировано 124 054 случаев заражения