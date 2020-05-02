Предъявите пропуск: сотрудники ГИБДД начали массовые проверки на дорогах

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки на дорогах в период майских праздников. Мероприятия будут направлены на предупреждение нарушений ПДД, выявление нетрезвых водителей, а также наличие пропусков на передвижение.

В усиленные рейды выйдут также сотрудники полиции и Росгвардии. Они будут контролировать граждан на предмет соблюдения режима самоизоляции. «Шашлычников» из лесопарковых зон намерены штрафовать.

О необходимости соблюдения режима самоизоляции в период праздников ранее сообщала и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Нарушать режим самоизоляции в предстоящие майские праздники недопустимо, иначе все усилия, принятые ранее, окажутся напрасными, сказала она. Как ранее отметили в ведомстве, именно от поведения россиян на этих долгих выходных зависит, будет ли режим ослаблен или напротив – ужесточен.

Напомним, что рабочие пропуска были автоматически продлены до 4 мая. Если гражданин намерен посещать работу и дальше, ему надо самостоятельно продлить разрешение. Уточняется, что порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности – ежедневно. По-прежнему получать цифровые пропуска не обязаны военные, правоохранители и другие обладатели удостоверений гособразца.

Ограничения, предпринятые в связи с коронавирусом, будут в силе до 12 мая.

Россия третий день подряд обновляет антирекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, число заболевших увеличилось на 9 623 человека. Всего зараженных в стране 124 054. В лидерах по заболеваемости по-прежнему Москва - 62 658. По словам мэра столицы Сергея Собянина, реальное количество инфицированных в городе около двух процентов населения.