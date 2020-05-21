Врач рассказал, нужно ли носить медицинские маски разными сторонами к лицу

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал бредом информацию о том, что медицинскую маску нужно носить разными сторонами к лицу в зависимости от цели использования. Он развеял миф на Youtube-канале ресурса стопкоронавирус.рф.

«Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов - две стороны медицинских масок используются для разных целей: якобы, если вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред», - сказал Мясников.

По его словам, неважно, какой стороной надевать маску, главное, чтобы жесткий фиксатор плотно прилегал к носу.

Ранее Мясников рассказал о «странных» особенностях коронавируса. Он отметил его неоднородное распространение по миру и разное влияние на людей.