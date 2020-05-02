Песков: Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам

Президент России Владимир Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и выступит с обращением к гражданам. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам», - сказал Песков.

В этом году из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые были запланированы на 9 мая, в том числе шествие «Бессмертного полка» и парад на Красной площади, отложены. В День Победы состоится только авиационная часть парада, акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн, а по окончании праздника в Москве и еще пяти городах-героях прогремят салюты.

Традиционный парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» пройдут позже, когда ситуация будет безопасной.

Россия третий день подряд обновляет антирекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, число заболевших увеличилось на 9 623 человека. Всего зараженных в стране 124 054. В лидерах по заболеваемости по-прежнему Москва - 62 658. По словам мэра столицы Сергея Собянина, реальное количество инфицированных в городе около двух процентов населения