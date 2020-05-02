«Коронавирус несет угрозу самому дорогому, что есть у человечества»: замминистра обороны РФ о борьбе с COVID-19

Россия всегда готова прийти оперативно на помощь государствам в борьбе с коронавирусом, заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Первой, кому наша страна оказала соответствующую помощь оказалась Италия.



По его словам, буквально за несколько часов, по решению верховного главнокомандующего, стартовали 15 самолетов и были оказаны первые операции.



В частности, в Италию направили состав из свыше 200 специалистов, а также технику.

«Понятие милосердия воспитано в нас на генетическом уровне, когда мы оказываем помощь странам, мы не имеем, целей раскола», - отметил Фролов

Также он отметил, что помощь оказывают восемь врачебно-сестринских бригад, в составе которых врач- анестезиолог, реаниматолог, терапевт, эпидемиолог, медсестра и переводчик.

«Наши бригады работают круглосуточно в 3 смены», - сказал Фролов.

Силами специальных подразделений РХБЗ осуществляются мероприятия по дезинфекции сооружений.

Помимо этого для борьбы с коранавирусом сводная группа была направлена в Сербию.



На данный момент работы спецотрядов продолжаются не только в Белграде, но и в других провинциях.

«Когда мы говорим об эпидемии, мы понимаем, что нужно бросить все силы на то, чтобы эту эпидемию нейтрализовать потому что она несет конкретную угрозу самому дорогому, что есть у человечества - это жизнь и здоровье», - подчеркнул Фролов.

По последним данным, в мире инфицированы свыше 3,3 миллионов человек, в России свыше 120 тысяч.