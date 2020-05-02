Осторожно, коронофобия: врач рассказал о новых страхах людей в период пандемии

Коронофобия появилась задолго до самого вируса который пришел в нашу страну. «Симптомы» больных коронофобией озвучил в комментарии «Звезде» президент общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров.

«Стали приходить люди, которые боялись, что они уже заразились и их заболевание протекает бессимптомно. Но последствия будут трагическими, с их точки зрения. Кроме того они боялись, что они будут заражать окружающих людей. Боялись, что диагноз им так и не поставят и лечить их не будут», - прокомментировал течение «болезни» Макаров.

Также врач дополнил, что число людей, которые испытывают страх перед новым заболеванием растет, когда в СМИ пишут, что у 40% пациентов болезнь протекает бессимптомно.

«Это один из вариантов фобии, связанной с заражением различными заболеваниями. В основе всех этих фобий лежит страх смерти, страх тяжелых последствий», - дополнил он.

По его словам, главное правило - это избегать тех мест, где можно заразиться и важно почитать комментарии специалистов, о том как себя правильно вести.

Россия третий день подряд обновляет антирекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, число заболевших за минувшие сутки увеличилось на 9 623 человек. Всего зараженных в стране 124 054. В лидерах по заболеваемости по-прежнему Москва - в столице выявлено 62 658 случая заболевания. По словам главы города Сергея Собянина, реальное количество инфицированных в городе около двух процентов населения.