Около 15 боевых кораблей пополнят состав ТОФ в 2020 году

Около 15 новых боевых кораблей пополнят состав Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2020 году. Об этом сообщил Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов в поздравительной телеграмме, адресованной морякам-тихоокеанцам по случаю 289-ой годовщины со дня образования флота.



«В 2020-ом году флот получит в свой состав порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения, три из которых являются носителями комплекса крылатых ракет семейства "Калибр"», - говорится в сообщении Евменова.

В поздравительной телеграмме Главком ТОФ отметил, что в ближайшие годы флот будет усилен атомными подводными лодками четвертого поколения, корветами, фрегатами и малыми ракетными кораблями.

«Подводные силы Тихоокеанского флота пополнятся серией из шести единиц дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге», - заявил главком.

Также планируется продолжить модернизацию больших противолодочных кораблей и многоцелевых подлодок.