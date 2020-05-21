Под Алеппо восстановят разрушенный боевиками уникальный ипподром

Сирийские власти планируют восстановить разрушенный боевиками ипподром в Храйтане недалеко от Алеппо. По предварительным оценкам, предстоит долгая и кропотливая работа, на которую может уйти несколько лет.

«После того как освободили эту территорию от боевиков, мы долго ждали, чтобы нас сюда пустили, так как саперы очень долго очищали ее - все было заминировано. А когда нам разрешили уже прийти сюда, мы увидели, что ничего не осталось. Все разрушено. Без помощи центральных властей мы сами восстановить это не сможем», - признался начальник департамента развития спорта администрации Алеппо Маан Ганнум.

Отчет о состоянии спортивного объекта уже отправлен в Дамаск, уточнил он. В ответ власти пообещали помочь с восстановлением ипподрома, который до войны был крупнейшим в стране.

После того, как территорию заняли радикалы, на месте сооружения устроили стрельбище. Отступая, джихадисты не оставили от объекта камня на камне, разрушив его до основания и заминировав подходы. Эксперты уже оценили всю сложность предстоящих работ из-за уникальной архитектуры строения.