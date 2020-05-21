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«Аэрофлот» расширил программу переоформления билетов из-за коронавируса

Ян Брацкий
07:02 21.05.2020
Пассажирам разрешили дважды менять даты вылета и направления без взимания штрафа.
«Аэрофлот» расширил программу переоформления билетов из-за коронавируса
© Фото: Soeren Stache globallookpress

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила о расширении программы переоформления купленных до 1 мая билетов. Пассажирам разрешили дважды менять даты вылета и направления без взимания штрафа. Соответствующая информация размещена на официальном сайте перевозчика.

При этом для оформления услуги не нужно ехать в офис продаж, достаточно обратиться до 31 декабря этого года в контакт-центр компании или агентства, где был приобретен билет.

В сообщении говорится, что за первое переоформление билета на рейсы до 31 декабря 2020 года, с сохранением классности полета и направления, не потребуется никаких доплат, а срок действия билета продлят до 30 апреля следующего года. Доплатить разницу стоимости попросят при условии оформления билета на другие даты, маршруты или класс обслуживания.

Кроме того, при отмене рейса, пассажирам авиакомпании предлагается разовая скидка на новый полет в размере 15% от действующего тарифа. Данная услуга не распространяется на премиальные билеты, уточнили в «Аэрофлоте».

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