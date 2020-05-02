В ДНР сбили беспилотник с закрепленным боеприпасом

ПВО ДНР сегодня утром сбили беспилотник типа «Фантом», принадлежащий ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба НМ ДНР. На БПЛА был закреплен осколочный боеприпас, который должен был быть сброшен на населенный пункт Спартак. Боеприпас обезвредили саперы Народной милиции ДНР.

Вчера в этом же населенном пункте была смертельно ранена мирная жительница. Ее доставили в больницу с тяжелым пулевым ранением, однако спасти не смогли.

Два беспилотника сегодня были обезврежены также на территории ЛНР. Один из них корректировались огонь по населенному пункту Донецкий, в результате чего проучила ранение местная жительница. Второй беспилотник ВСУ использовали для ведения разведки. Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР.

Согласно минским соглашениям, использование беспилотников сторонами конфликта запрещено. БПЛА для мониторинга могут применять только представители наблюдательной миссии ОБСЕ.