Под Самарой полыхает склад пластмассы: видео

В Самарской области, в поселке Винтай, загорелся склад пластмассовых изделий. Общая площадь возгорания составляет около 600 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС РФ.

«Поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании складского типа по адресу: Самарская область, Красноглинский район, поселок Винтай. Объявлен повышенный ранг вызова – пожар № 2», - говорится в сообщении.

В здании происходит горение пластмассовых изделий. Существует угроза распространения огня на соседнее производственное здание. Информация о пострадавших не поступала. Для ликвидации горения было привлечено 89 человек и 18 единиц техники. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.