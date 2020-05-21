В Японии сообщили об успешном запуске к МКС грузового корабля «Контори-9»

Япония успешно осуществила запуск беспилотного космического грузового корабля «Конотори-9», стыковка которого с МКС должна состояться 25 мая. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA.

На высоте 280 километров произошло отделение аппарата от ракеты-носителя, который продолжил движение по заданной траектории. «Контори-9» должен доставить на Международную космическую станцию 6 тонн продуктов, оборудования и других, необходимых для экипажа, грузов.

Старт корабля проходил в необычных условиях. Многие сотрудники агентства из-за пандемии коронавируса находились на удаленном режиме и осуществляли связь в режиме видеоконференции. Стартовая площадка космодрома была подсвечена синим цветом в знак поддержки медицинских работников, которые сейчас борются с COVID-19.

Это не первый запуск беспилотного грузовика к МКС. Первый запуск «Контори» был осуществлен в 2009 году. Два года подряд в Японии откладывали старты «Контори-8» и «Контори-7». В 2018 году об отсрочке старта сообщили за 30 минут до запуска ракеты, в 2019 году – старт грузового беспилотника отменили из-за пожара, вспыхнувшего рядом со стартовой площадкой космодрома.