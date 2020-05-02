Попова не исключила возможность передачи COVID-19 с едой и водой

Основными способами передачи нового типа коронавируса являются воздушно-капельный и контактный, однако нельзя исключать возможность его попадания в организм с едой и водой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Возможность распространения вируса с продуктами питания или с водой - вопрос дискутабельный, но вместе с тем абсолютно исключить этот путь сегодня никто из коллег не берется», - отметила она в интервью телеканалу «Россия 1».

Также глава Роспотребнадзора напомнила, что гражданам в период пандемии необходимо протирать свои девайсы и обрабатывать поверхности, чтобы инфекция не смогла попасть в организм через руки.

Согласно статистике оперштаба, в России заражены 124 054 человек, из которых 9 623 за последние сутки. Вылечились от инфекции 15 013 пациентов, скончались - 1 222.