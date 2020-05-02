«Ни минуты не буду сомневаться»: Собянин планирует ужесточить изоляционные меры в случае угрозы

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил ужесточение изоляционных мер в столице в случае необходимости. Как заявил градоначальник, выдача пропусков может прекратиться, если понадобится уменьшить количество людей на улицах.

«Если мы увидим какую-то угрозу, то конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением об ужесточении этих мер», - заявил Собянин в фильме «Опасный вирус 4».

Мэр отметил, что, по его мнению, статистика не является главным показателем успешности мер противодействия, поэтому, видя работу системы здравоохранения в данный момент, он не допускает никакого послабления мер.

Ранее на территории ВДНХ оборудовали временный госпиталь. Под него власти города выделили 75-й павильон, где разместят 4000 коек, каждая из которых будет находиться в изолированном боксе.