Сержант из России и капитан из Британии: собравшие миллионы для врачей Зинаида Корнева и Том Мур встретились в ходе телемоста

Ветераны войны, россиянка Зинаида Корнева и британец Том Мур, ставшие каждый у себя на родине национальными героями, встретились во время телемоста, устроенного телеканалом «Россия 1».

Зинаида Корнева из Санкт-Петербурга организовала сбор денег для врачей и их родственников, пострадавших или погибших от коронавируса. Она призналась, что вдохновилась поступком Тома Мура, собравшего более 32 миллионов фунтов в помощь Национальной службы здравоохранения Британии. В России бабушка Зина, как ее ласково называют поклонники, собрала уже более 3,5 миллионов рублей.

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Сержант Зинаида Корнева, которой сейчас 97 лет, записала видеообращение к капитану Тому Муру, назвав его сильным человеком и настоящим солдатом, а также отправила ему ко Дню Победы и 100-летнему юбилею посылку с подарками, среди которых были собственноручно связанные носки.

Встреча ветеранов состоялась в среду, 20 мая. Тому Муру во время телемоста помогала его дочь. Женщина рассказала, что дедушке очень понравились подарки, а внимание Зинаиды Корневой сделало его счастливым. Том Мур лично поблагодарил бабушку Зину, а она в свою очередь поинтересовалась его здоровьем и поблагодарила за вдохновение.