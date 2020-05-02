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В метро Москвы начнут продавать медицинские маски

Ирина Егорова
14:57 02.05.2020
Уточняется, что цена в «подземке» будет не выше, чем в аптеках.
В метро Москвы начнут продавать медицинские маски
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Продажа масок начнется в метро Москвы со следующей недели. По словам заммэра по транспорту Максима Ликсутова, цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках.

«В рамках рекомендации Роспотребнадзора и поручения мэра Москвы мы организовываем почти на каждой станции Московского метро продажу медицинских масок, цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках», - сказал Ликсутов АГН «Москва».

По его словам, это необходимо для того, чтобы все пассажиры передвигались в масках, если по каким-то причинам человек не смог найти маску, либо забыл ее, то при входе в «подземку» он сможет ее приобрести.

Заммэра уточнил, что необходимый объем количество масок уже завезен на склады метро и будет постепенно развозиться на все станции.

С 3 мая также закроются еще часть вестибюлей 45 станций в связи с малой загруженностью в период действия режима самоизоляции. Ранее данная мера уже предпринималась, всего перестали быть доступными вестибюли 78 станций. 

Также в метро Москвы функционирует  система считывания цифровых пропусков граждан, который записан на карту «Тройка». Продажа разовых проездных билетов временно приостановлена. 

Россия третий день подряд обновляет антирекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, число заболевших увеличилось на 9 623 человека. Всего зараженных в стране 124 054. В лидерах по заболеваемости по-прежнему Москва - 62 658. По словам мэра столицы Сергея Собянина, реальное количество инфицированных в городе около двух процентов населения.

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