Полиция и Росгвардия продолжают проведение рейдов по выявлению случаев нарушения режима самоизоляции

Полиция и Росгвардия на протяжении всех майских праздников будут проводить усиленные рейды за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Патрули проверят все лесопарковые зоны, где россияне могут делать шашлыки. Тем более, нарушителей будут штрафовать.

О необходимости соблюдения режима самоизоляции в период праздников ранее сообщала и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Нарушать режим самоизоляции в предстоящие майские праздники недопустимо, иначе все усилия, принятые ранее, окажутся напрасными, сказала она. Как ранее отметили в ведомстве, именно от поведения россиян на этих долгих выходных зависит, будет ли режим ослаблен или напротив – ужесточен.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил период нерабочих дней в России до 12 мая. 6,7 и 8 мая признаны нерабочими с сохранением заработной платы.

Тем временем Россия третий день подряд обновляет антирекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, число заболевших увеличилось на 9 623 человека. Всего зараженных в стране 124 054. В лидерах по заболеваемости по-прежнему Москва - 62 658. По словам мэра столицы Сергея Собянина, реальное количество инфицированных в городе около двух процентов населения.