Попова заявила, что до марта в России COVID-19 не было

На территории России случаев заболевания коронавирусом нового типа до марта 2020 года не было, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом она сообщила в ответ на заявления некоторых граждан, которые убеждены, что уже переболели COVID-19 в январе-феврале этого года.

«Именно этого коронавируса тогда в России и Москве не было, это абсолютно доподлинно на сегодня уже доказано тем, что иммунитет у наших сограждан есть у очень небольшой доли от всей популяции», - подчеркнула она в эфире телеканала «Россия 1».

Вспышка нового типа коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года, после чего за короткий срок она распространилась почти по всему миру.

На данный момент в стране заражены 124 054 человек, из которых 9 623 за последние сутки.