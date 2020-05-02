В Китае открылся для посетителей Запретный город

В Пекине открылся дворец-музей Запретный город (Гугун), который был закрыт на карантин из-за эпидемии коронавируса 97 дней назад, 25 января. Комплекс будет работать с некоторыми ограничениями: во-первых принимать ежедневно не более 5000 человек, во-вторых открыта будет лишь часть павильонов, сообщает Сhina Daily.

Запретный город - самый обширный дворцовый комплекс в мире, на сегодняшний день является главным историческим комплексом Пекина. Музей «Гугун» хранит крупнейшее в Китае собрание произведений китайского традиционного искусства, сформированное из коллекции, принадлежавшей императорскому дому. В 2020 году Запретному городу исполняется 600 лет.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в мире достигло более 3,3 миллиона человек. В Китае зарегистрировано 83959 случаев заболевания, что меньше, чем в России на 41 тысячу пациентов.