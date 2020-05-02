Глава Роспотребнадзора: люди очень долго выздоравливают от коронавируса

Пациенты с диагнозом COVID-19 очень долго лечатся, их не выпишут из больницы до полного выздоровления даже при хорошем самочувствии. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Люди очень долго освобождаются от вируса, и пока человек не освободится от вируса, ему диагноз о выздоровлении, конечно же, не поставят, он не будет считаться здоровым человеком», — отметила глава ведомства в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 4».

Попова добавила, что при признаках ОРВИ вирус определяют при помощи взятия мазков из носа. В случае пневмонии необходим поиск участка с патологическим процессом. Для этого используют средства для сбора и анализа фрагментов мокроты.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в России не зафиксированы случаи повторного заражения COVID-19. При этом, даже если человек чувствует себя хорошо и думает, что уже переболел коронавирусом, он все равно может быть источником заражения для окружающих.