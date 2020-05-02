В Москве за сутки подтверждены 5 358 случаев заражения коронавирусом

За сутки в Москве подтвердились 5 358 новых случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 болеют 62 658 москвичей. Такие данные приводит оперативный штаб.

Отмечается, что 85% новых инфицированных младше 65 лет, а половина заболевших в возрасте менее 45 лет. Доля детей среди больных составляет 7%. Все инфицированные и контактировавшие с ними люди находятся под присмотром врачей.

В оперштабе напомнили, что до 11 мая москвичи обязаны соблюдать режим самоизоляции, а также подчеркнули, что COVID-19 может протекать как в легкой форме, так и в тяжелой. В штабе призывают не заниматься самолечением, а в случае ухудшения самочувствия сразу вызывать скорую помощь.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за сутки в столице от COVID-19 вылечились 608 человек. Всего число выздоровевших москвичей увеличилось до 6 374.