В ФНС объяснили значение создаваемого в РФ Единого регистра населения

Создание в России Единого федерального информационного регистра (ЕФИР) позволит быстро оказывать населению адресную материальную и социальную поддержку без предоставления заявлений и подтверждающих документов. Об этом рассказали в Федеральной налоговой службе, которая станет оператором ресурса.

«Для удобства населения закон позволит быстро оказывать материальную и социальную адресную поддержку семьям и домохозяйствам, а также значительно сократить время оказания государственных услуг без требования избыточных бумаг, заявлений», - рассказали РИА Новости в ФНС.

В четверг, 21 мая, Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о Едином федеральном информационном регистре в России. Предполагается, что ресурс объединит в себе данные, которые сейчас используются государственными органами для адресной поддержке россиян.

«Гражданам не придется повторно передавать одну и туже информацию в различные органы и предъявлять лишние документы», - объяснили в ФНС.

В регистре будут храниться основные данные о человеке: его ФИО, год и место рождения, пол, идентификаторы, необходимые для обращения в другие системы за дополнительной информацией.

В ФНС отметили, что в регистре не будут храниться сведения о медицинских и биометрических данных человека, выписанных ему штрафах и налогах, его телефонов, каким он владеет имуществом и описаний свойств его личности. При этом сам гражданин через портал госуслуг сможет обратиться к регистру и проверить о себе сведения.

Данные для Единого регистра будут поставлять ФНС, Пенсионный фонд, органы образования и занятости, МВД и другие. Законопроектом будут ограничены организации, которым будет предоставлен доступ к данным, а также цели для получения сведений.