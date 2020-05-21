Жизнь после пандемии: эксперт назвал три варианта развития мировой экономики

Пандемия коронавирусной инфекции в ближайшем будущем разделит мир на несколько макрорегионов, развивающих свои экономики независимо друг от друга. Такой прогноз сделал управляющий МФЦ «Астана» Кайрат Келимбетов.

По его мнению, развитые государства продолжат курс на самоизоляцию и наращивание поддержки собственного производства.

«Я считаю, что у всех стран в дальнейшем развитии есть три основные развилки. Прежде всего, это курс на самодостаточность и самоизоляцию. И многие страны с большими и самодостаточными экономиками, большим населением, могут выбрать этот курс. Например, США», - цитирует РИА Новости заявление Келимбетова.

Пандемия, по его словам, еще долго будет испытывать на прочность такие крупные интеграционные объединения, как ЕС, а тренд на экономическую обособленность будет нарастать.

Второй сценарий, по мнение эксперта – это масштабная поддержка банков и предприятий на национальном уровне.

«Так мы отвечали на кризис в 2008-2010 годах, когда, используя средства суверенных фондов, мы вкачивали ликвидность в банки и предприятия. Я считаю, что очень важным направлением является полное использование экономического потенциала, а это, прежде всего, сопряжено с использованием наших резервов, привлечением прямых инвестиций, международной ликвидности», - считает глава МФЦ.



России реализовать подобные сценарии будет непросто, уверен Келимбетов, поскольку курс на изоляцию и полное импортозамещение не позволит сохранить темпы роста для устойчивого социально-экономического развития.

Главной целью на этом фоне становится занятие достойного места в формирующихся торговых блоках. Их создание является третьим вариантом развития событий.