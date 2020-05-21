Сергей Шойгу отмечает 65-летний юбилей

Коллектив телеканала Звезда поздравляет Министра обороны РФ Сергея Шойгу с 65-летием. Все годы, что Вы стоите у руля военного ведомства, развивается и наш телеканал.

Наши репортажи смотрят и в столицах, и в отдалённых гарнизонах. В то же время Ваше неравнодушие к профессии журналиста, Ваши идеи и предложения находят отклик не только среди военнослужащих, но и среди всех зрителей и пользователей наших ресурсов.

Мы знаем и ценим Ваше личное участие в нашей работе и желаем Вам дальнейших успехов на благо Отчизне, личного благополучия, уверенности в себе, здоровья и новых свершений во благо тех, кого Вы защищаете.

Ваш телеканал «Звезда».