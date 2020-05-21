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В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса в мире

Тамара Астапенкова
03:05 21.05.2020
По словам Мелиты Вуйнович, во Всемирной организации здравоохранения понимают, насколько тяжело находиться на карантине.
В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса в мире
© Фото: Andre Lucas globallookpress

За первой волной пандемии коронавируса по всему миру может последовать и вторая. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Она предупредила государства от необдуманных шагов по смягчению карантинных мер. Вирус находится в каждой стране и «нужно бежать всем вместе», добавила Вуйнович.

«Очень важно, чтобы все население понимало, что опасность не прошла, риск не прошел», - сказала представитель ВОЗ.

Она отметила, что во Всемирной организации здравоохранения понимают, насколько тяжело находиться на карантине. Но это необходимая мера, чтобы держать ситуацию под контролем. Пандемию не получится остановить, пока она не пройдет по всем уголкам мира, добавила Вуйнович.

В конце апреля в ВОЗ уже говорили о второй волне коронавируса, поскольку у населения нет иммунитета к новой болезни, и вероятно, он не успеет выработаться. Такое развитие событий может быть реально, пока не будет создана вакцина от COVID-19.

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