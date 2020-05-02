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Эксперт объяснил причину исчезновения Ким Чен Ына

Ирина Егорова
13:45 02.05.2020
С 11 апреля, ровно три недели, о глава КНДР не было никакой информации. В СМИ даже ходили слухи о его смерти.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: XinHua, Globallookpress

Появление высшего руководителя КНДР на публике спустя три недели после его исчезновения может быть вызвана тем, что после расширенного заседания политбюро, где было много людей, было принято решение о карантине. Об этом «Звезде» рассказал руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

«Три недели прошло, это считается оптимальным сроком после нахождения с большим количеством людей. Охрана Ким Чен Ына в тот день тоже была в масках. Врачам, которые его обслуживают, наблюдают могло что-то не понравиться или они решили, что на всяких случай, дать ему три недели отдохнуть и убедиться что все в порядке», - рассказал он.

Специалист назвал данное объяснение наиболее разумным - «никаких других придумывать нельзя», учитывая эпидемию коронавируса, уточнил Жебин. Эксперт считает, что это соблюдение мер предосторожности, хотя сама Северная Корея утверждает, что на ее территории нет ни одного случая заболевания коронавирусом.

На публике глава КНДР Ким Чен Ын появился 1 мая. Северокорейский лидер посетил мероприятие, посвященное завершению строительства фабрики Suncheon in-charge накануне Дня труда. Ранее Ким Чен Ин на протяжении долгого периода времени, начиная с 11 апреля, не посещал общественные мероприятия. СМИ начали подозревать, что состояние здоровья лидера КНДР крайне тяжелое, а некоторые издания даже утверждали, что он мертв. 

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