Глава Минздрава Северной Осетии заразился COVID-19

У министра здравоохранения Северной Осетии Тамерлана Гогичаева выявлен коронавирус. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.

По данным оперативного штаба, в республике зафиксированы 2 314 случаев инфицирования COVID-19. За сутки положительные тесты на коронавирус получили 72 человека. Скончались 18 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, выписались после лечения из больниц 1 164 человек.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии 17 апреля родился ребенок, заразившийся коронавирусом. На момент родов у матери был подтвержденный COVID-19. Заболевание протекало в легкой форме. Маме и малышу предоставили необходимое лечение. После выздоровления, они выписались домой.