Респиратор, маска, платок: врач оценила эффективность способов защиты от коронавируса

Врач высшей категории рассказала «Звезде» об эффективности защитных масок и респираторов. Как отметила Анжелика Шакирова, и та, и другая защитные меры действенны, каждая со своими особенностями.

«Респиратор эффективнее маски по продолжительности действия и по тому, как плотно он прилегает. Если надеть маску, плотно закрыть нос и надеть очки, то она тоже хорошо защищает, но ее необходимо чаще менять. Респиратор в этом плане плотнее примыкает и его время действия существенно больше», - рассказала врач.

По словам Шакировой, в целом невозможно усовершенствовать обычную маску, чтобы она давала больший эффект. Но некоторые способы все же можно использовать: чтобы ничем не заразиться, необходимо капнуть внутрь маски немного эфирных масел, если на них нет аллергии. Они обладают антибактериальным эффектом, увеличивающим защитные свойства. В случае же, если нет вообще никакой защиты, можно использовать обычный платок, в том числе в виде шарфа. В него также можно капнуть несколько капель эфирных масел.

Между тем, медицинские маски, ношение которых в общественных местах рекомендовано, а где-то даже обязательно, могут неожиданным образом навредить здоровью. Речь идет о сроке службы: когда он завершается, наступают потенциальные проблемы. Маска, помещенная в простой пакет для мусора, становится рассадником инфекции.