Иммунолог: о возможности повторного заражения переболевших COVID-19 первым скажет Китай

После контакта с микробом коронавируса в организме инфицированного COVID-19 образуются антитела, которые отчетливо видны уже через две недели. Об этом рассказал «Звезде» специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов.

Однако это не означает, что перенесший инфекцию коронавируса застрахован он повторного заражения ею.

«Пока неизвестно, приживутся ли антитела на всю жизнь, или на какой-то период времени, пока не произойдет повторное заражение. Для чтобы это понять, нужно, чтобы прошло полгода-год. В Китае первыми скажут, будут ли у них случаи повторного заражения. И будут ли это сложности повторного заражения новым вирусом, или реактивная реакция того, который остался на уровне старого. С этим тоже надо разбираться», - пояснил медик.

Что касается возможности создания вакцины, что иммунолог заявил: если будет доказано, что у переболевших действительно есть защита в виде антител от повторного заражения COVID-19, тогда возможность создания вакцины будет реальна. А вот если у переболевших велика вероятность заражения повторного, то с созданием вакцины могут быть проблемы.

По последним данным, в России за истекшие сутки заразились COVID-19 9623 человека, таким образом на сегодня в РФ уже 124 054 инфицированных. 15013 пациентов выздоровели, 1222 человека умерло.