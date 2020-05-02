Врач дала рекомендации для пациентов с аллергией в период распространения коронавируса

В период эпидемии коронавируса, люди, страдающие поллинозом, аллергией на пыльцу, оказались под двойным ударом.

«По сути дела, то, что мы предохраняем органы дыхания в связи с эпидемией это положительно влияет на пациентов, страдающих поллинозом, аллергией на пыльцу», - заявила в комментарии «Звезде» врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина.

По ее словам, в этот период больше отрицательных факторов. Например, больным, страдающим аллергией на бытовую пыль приходится больше проводить времени в помещении, так как сейчас действует режим самоизоляции.

«Надо усиливать влажную уборку. Желательно уменьшить контакт с бытовой химией, которую сейчас приходится активно использовать. Например, чтобы обрабатывали бытовые помещения члены семьи, чтобы меньше контактировать с бытовой химией, в частности с хлорсодержащими веществами», - дала рекомендации Логина.

В зоне риска находятся те пациенты, которые изолировали себя за городом, в зоне активно цветущих растений, добавила она.

«Те, кто вовремя провели радикальное лечение поллиноза, у наблюдаемых мною больных, практически не было таких выраженных обострений ни в марте, когда начиналась эпидемия, ни сейчас, когда начала активно цвести береза», - отметила специалист.

В заключении она сказала, что прямой зависимости между обострением бронхиальной астмы или больных с аллергией на более тяжелое течение заболевания коронавируса выявлено не было.

Ранее иммунолог-аллерголог предполагала, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусной инфекцией, так как он может стать активным переносчиком коронавируса.

За минувшие сутки в 83 регионах России подтвердились 9 623 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 124 054. При этом 15013 пациентов выздоровели и 1222 умерли.