Главврач больницы в Коммунарке: от COVID-19 умирают и молодые пациенты

Процент людей с тяжелым течением коронавируса меньше зависит от возраста, в больнице умирают и молодые пациенты. Об этом рассказал главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, самому молодому зараженному, подключенному к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) было 24 года. Он успешно прошел терапию и его состояние улучшилось. Самому молодому человеку, которого не удалось спасти, было 36 лет.

Проценко отметил, что около 10% от всех пациентов находятся в реанимации, и каждый второй из них подключен к ИВЛ.

«Процент людей с тяжелым течением меньше зависит от возраста. У нас в отделении реанимации есть и молодые пациенты, и эти молодые пациенты попадают на искусственную вентиляцию легких, и эти молодые пациенты, к сожалению, умирают», — рассказал главврач больницы в Коммунарке в эфире «Россия 1».

По данным оперативного штаба, за сутки в России от COVID-19 вылечились 1 793 человека, всего болезнь победили 15 013 россиян. Погибли от коронавируса за сутки 57 зараженных, всего умерли 1 222 человека. Число подтвержденных случаев инфицирования за последние сутки составило 9 623, всего COVID-19 болеют 124 054 россиянина.