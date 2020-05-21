На сайте Президентской библиотеки откроют уникальный ресурс о Второй мировой

В четверг, 21 мая, на портале Президентской библиотеки имени Ельцина заработает уникальный информационный ресурс о Второй Мировой войне. Это будет первая часть комплекса оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов, которые будут доступны пользователям во всем мире и снабжены описанием на русском и английском языках.

В первую часть вошли материалы, посвященные предыстории Второй мировой войны, охватывающие период с января 1933 года по 31 августа 1939 года. Оцифровано более 1700 архивных фотографий, кинохроники, документов, половина из которых публикуется впервые, пишет РИА Новости.

Оцифровку организовал Росархив при участии архивных служб МИД России, Минобороны, Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки России на основе отечественных, трофейных и зарубежных архивных фондов.

В январе 2020 года Владимир Путин сообщил о создании крупнейшего центра архивных документов о Второй мировой войне. Президент РФ пообещал, что доступ к уникальным архивным документам и фотографиям, проливающим свет на истинные события тех лет, будет открытым для граждан всего мира.