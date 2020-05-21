Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На сайте Президентской библиотеки откроют уникальный ресурс о Второй мировой

Тамара Астапенкова
02:07 21.05.2020
В первую часть комплекса оцифрованных архивных документов, фотографий и кинохроники вошли материалы, охватывающие период с 1933 по 1939 годы.
На сайте Президентской библиотеки откроют уникальный ресурс о Второй мировой
© Фото: Евгений Халдей РИА Новости

В четверг, 21 мая, на портале Президентской библиотеки имени Ельцина  заработает уникальный информационный ресурс о Второй Мировой войне. Это будет первая часть комплекса оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов, которые будут доступны пользователям во всем мире и снабжены описанием на русском и английском языках.

В первую часть вошли материалы, посвященные предыстории Второй мировой войны, охватывающие период с января 1933 года по 31 августа 1939 года. Оцифровано более 1700 архивных фотографий, кинохроники, документов, половина из которых публикуется впервые, пишет РИА Новости.

Оцифровку организовал Росархив при участии архивных служб МИД России, Минобороны, Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки России на основе отечественных, трофейных и зарубежных архивных фондов.

В январе 2020 года Владимир Путин сообщил о создании крупнейшего центра архивных документов о Второй мировой войне. Президент РФ пообещал, что доступ к уникальным архивным документам и фотографиям, проливающим свет на истинные события тех лет, будет открытым для граждан всего мира.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.05.2020, 11:41
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра
Дата21.05.2020, 00:00
На страже восточных рубежей: Евменов поздравил моряков с Днем Тихоокеанского флота
Дата17.05.2020, 07:51
UEFA могут сократить количество городов проведения Евро
Дата20.05.2020, 16:34
Противолодочные Бе-200 «Альтаир» представят на параде ВМФ в Петербурге
Дата20.05.2020, 15:20
В Крыму рассекретили документы о преступлениях нацистов в самом крупном на полуострове лагере смерти
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:07 В стране и мире
На сайте Президентской библиотеки откроют уникальный ресурс о Второй мировой
02:01 В стране и мире
Видео
«Саботаж и профанация»: глава ДНР прокомментировал действия Киева на переговорной площадке
01:32 В стране и мире
Названа группа людей с повышенным риском смертности от коронавируса
01:10 В стране и мире
Путин наградил британских моряков-участников Северных конвоев
00:50 В стране и мире
В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названа группа людей с повышенным риском смертности от коронавируса
Видео
Заезд на 15 миллионов рублей: элитный спорткар протаранил три машины в Москве
В РГО объяснили, откуда на Урале огромная пирамида
На Китай и Мексику обрушился «коронавирусный» град: фото
С доставкой в чужой карман: эксперты рассказали о мошеннических схемах с курьерскими сервисами
Видео
Живые облака: атаковавшие Ливан полчища насекомых показали на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.