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Современное искусство: 75-й павильон ВДНХ переоборудуют во временный госпиталь

Валентина Пескова
12:14 02.05.2020
Столичные власти решили построить еще один временный медицинский центр, чтобы увеличить возможности для лечения инфицированных COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На территории знаменитого выставочного комплекса ВДНХ решено оборудовать временный госпиталь. Под его территорию власти Москвы выделили 75-й павильон, где разместят четыре тысячи коек.

Каждая койка будет находиться в изолированном боксе. Объект обещают сдать уже через 10 дней, для чего в его сооружении задействовано порядка 500 рабочих.

Подобные временные модули строятся и при московских больницах. В условиях эпидемии в столице, где сосредоточена половина от  всех, зараженных коронавирусом в России пациентов,  власти создают все необходимые условия для больных и врачей, и снизить нагрузку на клиники.

Временный медицинский модуль на территории Института Склифосовского построили всего за 15 дней - он рассчитан на 43 койки. Первых больных коронавирусом он примет уже на следующей неделе, 5 мая.

«Мы строим временные госпитали прямо рядом с больницами, такими как НИИ имени Склифосовского и Коммунарка. Всего их будет 13», - отметил в Тwitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Помимо Института Склифосовского, это и Первая градская, и Третий госпиталь ветеранов войн, и 15-я больница имени Филатова.

Градоначальник отметил, что подобные госпитали развернуты на пять тысяч коек, что является гигантским объемом. С виду они кажутся временными, но созданы именно как медицинские госпитали и оснащены внутри очень неплохо. В работе уже 3800 коек, для которых сейчас монтируются боксы, оснащая их мебелью и медицинским оборудованием.

В такие модульные госпитали будут переводить и пациентов, которые почти поправились и готовятся к выписке домой. Там их будут долечивать, освобождая резервы клиник для больных, чье состояние тяжелее.

Временные модули, помимо необычной для них территории выставочного комплекса ВДНХ, оборудуются и на территории торгового центра «Москва» и даже в ледовом дворце «Крылатское». Там будут лечить тех, у кого COVID-19 протекает без тяжелых симптомов. Врачи находятся круглосуточно и без выходных на переднем крае борьбы с коронавирусом. Сергей Собянин лично поздравил их с 1 мая, с днем трудящихся, вручив цветы со словами благодарности и аплодисментами.

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