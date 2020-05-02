В Роспотребнадзоре назвали процент пациентов, у которых не появляется иммунитет к болезням

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала вопрос выработки у людей иммунитета к болезням после заражения. Она назвала количество людей, у которых он не появляется даже после того, как они переболели инфекцией

«Общее знание в эпидемиологии, в иммунологии, в первую очередь, что от 5% до 10% в любой популяции не способны вырабатывать антитела ни после болезни, ни после прививки», - рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Роспотребнадзора напомнила в качестве примера, что науке известны случаи, когда уже после болезни пациенты повторно заражались корью.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, что разрешат в первую очередь при послаблении режима самоизоляции. Сообщается, что будут допущены кратковременные прогулки в количестве до 3 человек и занятия спортом.