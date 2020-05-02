Главврач больницы в Коммунарке рассказал подробности своей болезни коронавирусом

Главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко рассказал о своем самочувствии в период заражения коронавирусом и о течении заболевания.

По словам врача, COVID-19 проходил у него достаточно типично.

«В средней форме, с лихорадкой, с определенным объемом поражения легких на КТ, но который позволил тем не менее неамбулаторно пролечиться», — отметил Проценко в эфире «Россия 1».

Он добавил, что для его лечения применялась терапия, которая используется в Коммунарке для всех прочих пациентов.

О том, что Денис Проценко болен коронавирусом стало известно 31 марта, после чего врач ушел на самоизоляцию в своем рабочем кабинете. О выздоровлении главврач больницы в Коммунарке сообщил 15 апреля.