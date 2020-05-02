ГБУ «Ритуал» приведет в порядок более 1500 захоронений ветеранов ВОВ

В рамках комплекса мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия Победы ГБУ «Ритуал» проведет уборку захоронений участников Великой Отечественной войны в Москве. Соответствующие работы уже организованы на всех 136 подведомственных ГБУ «Ритуал» кладбищах Москвы.

Уборке подлежат как паспортизированные, так и не паспортизированные захоронения ветеранов Великой Отечественной войны. Работы проводятся с соблюдением предписанных мер предосторожности.

ГБУ «Ритуал» напоминает, что в связи с введенными ограничениями в городе Москве столичные кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронных процессиях. Данные меры приняты на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, объявленной Всемирной организацией здравоохранения.

На время запрета посещения городских кладбищ, из-за опасности распространения коронавирусной инфекции, жители столицы смогут заказать дистанционные услуги в интернете на официальном сайте ГБУ «Ритуал».

Для заказа доступен комплекс ритуальных услуг:

- ритуальное посещение места захоронения;

- разовая уборка на участке захоронения;

- возложение цветов на месте захоронения;

- окраска оград и крестов;

- благоустройство места захоронения;

- озеленение участка;

- круглогодичный комплексный уход за участком захоронения;

- комплексное обслуживание ниши в колумбарии;

- установка намогильных сооружений;

- продажа намогильных сооружений.

Для оформления дистанционной ритуальный услуги заказчику необходимо зайти на сайт ГБУ «Ритуал» ritual.mos.ru. С левой стороны веб-страницы выбрать раздел «Режим повышенной готовности», затем подраздел «Дистанционные услуги».

Заказчику будет представлен перечень дистанционных услуг с кратким описанием их содержания и адресом электронной почты для оформления требуемой услуги zakazonline@mosritual.ru.

Заявка на почту производится в произвольной форме с обязательным указанием Ф.И.О. заказчика, даты рождения и контактного телефона, названием кладбища, Ф.И.О. умершего и даты его смерти, а также наименования услуги. После этого с заказчиком свяжется сотрудник ГБУ «Ритуал» для подтверждения заказа и информирования о дальнейших действиях.