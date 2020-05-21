США заблокировали в ООН заявление РФ об осуждении вторжения в Венесуэлу

Делегация США заблокировала в Совете Безопасности ООН предложенное Россией заявление, осуждающее попытку вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет. Об этом сообщил в Twitter первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский опубликовал копию проекта российского заявления и написал, что в тексте документа не было «никаких обвинений, только поддержка базовых, общих вещей». В заявлении содержался призыв к решению ситуации в Венесуэле через диалог внутри страны без вмешательства извне.

«Он был “убит” постпредом США при ООН в течение девяти минут после начала процедуры принятия по умолчанию. Есть еще вопросы о «конструктивности» позиции США по Венесуэле?», - написал Полянский.

Третьего мая власти Венесуэлы сообщили о попытке морского вторжения на территорию страны с целью убийства президента Николаса Мадуро. Колумбийские боевики на быстроходных катерах попытались вторгнуться с севера страны. Тогда были убиты восемь нападавших, двое задержаны.

Позднее один из захваченных террористов признался, что в группе находились два американских гражданина. Сообщалось, что планировался захват аэропорта с целью вывоза президента Николаса Мадуро в США.