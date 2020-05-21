Навстречу солнцу: как в Мурманске живут во время полярного дня

С четверга, 21 мая, на широте Мурманска начался полярный день. С этого момента и в течение двух месяцев солнце не будет полностью заходить за горизонт, а полярный день продлится до 21 июля.

Это уникальное время, без закатов и рассветов, и с солнцем, которое можно увидеть в небе практически всегда. Погода на севере переменчивая, особенно в этом году. В Мурманске до сих пор не сошел снег. И мурманчане с удовольствием идут навстречу солнцу, на самую высокую точку города – сопку Зеленый мыс. Теперь целых два месяца можно будет определять время только по часам.

«Дышать приятнее, людей больше, кто-то тебе улыбается, физкульт-привет посылает, и ты ему тоже. Заряжаешься от одних, и сама заряжаешь других», - рассказала Соня Баженова.

Несмотря на первое тепло и такой долгожданный солнечный свет после 40-дневной полярной ночи, организм человека испытывает огромный стресс.

«Только ночью у нас в эпифизе вырабатывается гормон мелатонин. Он полностью регулирует нашу суточную активность. Поэтому сейчас, когда у нас наступает Полярный день, очень важно иметь шторы, которые не пропускают дневной свет», - объяснила медицинский психолог Дмитриева.

Мурманчане знают, что солнце хоть и бывает практически сутками в течение полярного дня, но греет не всегда. И майский снег – тому подтверждение. По прогнозам синоптиков, на севере в этом году не стоит ждать лета.

«Осадки будут радовать тем, что белые мухи будут все-таки еще отмечаться. В основном, в северной части полуострова. К сожалению, такова весна 2020 года», - рассказала начальник ФГБУ «Мурманское «УГМС» Елена Сиеккинен.

На широте Мурманска полярный день достигнет своего пика 21 июня – в День летнего солнцестояния. И сейчас мурманчане наслаждаются солнцем и светом, а уже в августе они снова увидят ночь.