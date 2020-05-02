Собянин отметил европейский вариант развития пандемии коронавируса в России

Развитие пандемии COVID-19 пошло в России по европейскому сценарию, а не по китайскому. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что за полтора месяца в Россию из-за границы вернулись свыше миллиона граждан, из них порядка 120 тысяч человек — москвичи. Также многие вернувшиеся через Москву отправились в регионы страны.

«На мой взгляд, китайский вариант уже невозможен, мы уже работаем по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны и надо просто бороться, сглаживая пики», — рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По информации оперативного штаба, за сутки в России подтверждены 9 623 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране отмечены 124 054 случая инфицирования COVID-19.