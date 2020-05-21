В правительстве Британии заявили, что остаются верны Договору по открытому небу

Великобритания остается привержена Договору по открытому небу, но к решению США, которые продолжают являться ближайшими союзниками, относится с пониманием. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на официального представителя в британском правительстве.

«Великобритания остается привержена договору, но США являются нашим ближайшим союзником, и мы продолжаем работать с ними в интересах нашей общей безопасности и процветания», - говорится в сообщении.

Ранее Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. В ООН предупредили, что прекращение действия соглашений, подобных Договору по открытому небу, может привести к новой гонке вооружений. И подчеркнули, что режим контроля над вооружениями, который действует сейчас, очень важен для всей системы международной безопасности.

Высказались по поводу решения Трампа и конгрессмены. Они отметили, что решение принималось администрацией без их участия. И дополнили, что выход США из Договора несет риски для американских сил в Европе.