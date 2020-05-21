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В России начал восстанавливаться спрос на авиабилеты

Ян Брацкий
05:39 21.05.2020
По оценкам авиаэкспертов, в июне спрос на авиабилеты может увеличится еще на 15% и выше, в зависимости от скорости отмены ограничительных мер.
В России начал восстанавливаться спрос на авиабилеты
© Фото: W. Korall imageBROKER.com Globallookpress

После окончания единого режима нерабочих дней в России начал восстанавливаться спрос на авиаперелеты. Продажи с 1 по 18 мая выросли в пять раз, относительно аналогичного периода в апреле. Как сообщили представители онлайн сервисов по продаже и бронированию авиабилетов, спрос на них начал расти сразу после окончания майских праздников.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителя неназванной авиакомпании, пассажиры сейчас опасаются потенциальных проблем, связанных с возможным возвратом купленных билетов и отмены рейсов, поэтому стали приобретать билеты напрямую через сайты перевозчиков. 

Оживились не только пассажиры, но и авиакомпании, которые стали наращивать количество рейсов в летний период по популярным туристическим направлениям. В частности, речь идет о полетах из российских регионов в Крым, Сочи, Геленджик, Анапу и Краснодар.

По оценкам авиационных экспертов, в июне продажи билетов могут прибавить еще 15% к маю. В любом случае, на скорость восстановления отрасли будет влиять эпидемиологическая ситуация в России и в мире, а также поэтапное ослабление ограничительных мер, принятых ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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