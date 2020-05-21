Эксперты назвали следующий очаг распространения COVID-19

Страны Латинской Америки могут стать новым очагом распространения коронавирусной инфекции. Ситуацию с COVID-19 в них можно сравнить с пиком развития пандемии в США и Европе, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Эквадорский город Гуаякиль попал в официальные сводки после пятикратного роста числа инфицированных. В прессе его уже прозвали «вторым Нью-Йорком». Темпы распространения инфекции пока сдержать не удается, а медики рапортуют о постоянном росте числа больных пациентов и умерших от осложнений, вызванных коронавирусом.

Половина всех заболевших и скончавшихся от COVID-19 в Латинской Америке приходится на Бразилию. Страна входит в тройку лидеров по количеству выявленных больных. По данным портала Worldometer, их число приближается к отметке в 300 тысяч человек.

Эксперты в сложившейся ситуации обвиняют руководство страны, которое, по их мнению, вовремя не отреагировало на угрозу пандемии и запоздало с введением карантинных мер.