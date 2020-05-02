Врач рассказала, почему женщины переносят коронавирус легче

Мужчины и женщины переносят заболевание коронавирусом по-разному. Причем представители сильного пола тяжелее переносят течение болезни, а также чаще оказываются в реанимации. Такое мнение выразила врач,, кандидат медицинских наук Алла Минурова. Специалист назвала причины такой ситуации.

Во-первых, состояние гипоксии ( кислородного голодания), которое вызывает коронавирус, женщины переносят легче мужчин. От гипоксии страдают все внутренние органы.

«Науке это известно, и при любых заболеваниях, которые связаны с острой гипоксией и серьезными проявлениями, женщины выживают лучше, чем мужчины. Это наша физиология - мужская и женская», - передает телеканал «Мир 24» слова Минуровой.

Во- вторых, дело не только в физиологии, но и в отношении к образу жизни. Считается, что мужская половина человечества меньше следит за своим здоровьем и реже заботится о хронических заболеваниях, которые усугубляют течение коронавируса.

В Минздраве тоже считают, что жертвами коронавируса чаще становятся мужчины. Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России Николай Брико предположил, что это может быть связано с особенностями реакции женского организма на целый ряд антигенов и различные вакцины.

За сутки в 83 регионах России подтвердились 9 623 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 124 054.