В шахматном порядке: Минкульт РФ предупредил о новых правилах в музеях и театрах после пандемии

После открытия театров в сентябре зрители будут занимать места в зале в шахматном порядке. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«Я думаю, когда в театр должен будет прийти зритель, это будет сентябрь, мы будем прорабатывать меры, связанные с количеством зрителей в зале», - отметила глава Минкультуры в эфире Первого канала.

Она заявила, что билеты будут продаваться следующим образом: на нечетный ряд - четные места, на четный ряд - нечетные.

«Но вы понимаете, что зрителей будет намного меньше. Экономика и выпадающие доходы какое-то время будут еще беспокоить», - сказала Любимова.

Министр культуры пообещала, что цены на билеты в театры после их открытия подниматься не будут.

А в российских музеях после открытия установят норму «один человек на 20 квадратных метров».

«Группы появятся, конечно, в самую последнюю очередь, про них мы пока не говорим», - отметила министр.

Ранее Любимова сообщила, что музеи в регионах России могут начать работу с 1 июня при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.