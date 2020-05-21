«Цель - ядерное превосходство»: военный эксперт объяснил выход США из Договора по открытому небу

Устами своего президента США сделали заявление о том, что страна стремится к завоеванию абсолютного ядерного превосходства. Такое мнение в беседе со «Звездой» озвучил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, комментируя выход Америки из Договора по открытому небу.

«Суть договора по Открытому небу заключается в том, что обе стороны, США и Россия, имеют возможность контролировать состояние стратегических ядерных сил друг друга. Включая комплекс по производству ядерного оружия, собственно стратегические ядерные силы и центры управления. Контроль производился с помощью полетов самолетов, над территорией США - российских, американских самолетов - над нашей территорией. Это был элемент комплекса мер, который был принят еще по договорам СНВ-1 в интересах мира и взаимного доверия», - объяснил Сивков.

Однако теперь, судя по последовательности внешней политики, Штаты намерены получить ядерное превосходство всем миром и влиять с его помощью на «ревизионистские страны» - то есть те страны, которые пытаются оспорить американское доминирование. В этих условиях все договоры о сокращении вооружений очень мешают США, уверен эксперт.

«Естественно вполне, что начинать ревизию этих договоров, создавать предпосылки к их ликвидации, особенно СНВ-3, американцы должны были. СНВ-3 они сейчас будут хоронить, требуя, чтобы туда вошёл Китай, требуя, чтобы туда вошли такие системы вооружений, которые к стратегическим ядерным вооружениям не относятся, например, Циркон или Посейдон», - отметил эксперт.

Все это нужно, уверен Сивков, чтобы развязать себе руки в плане производства и создания ядерных вооружений. Штатам необходима полная свобода в этом вопросе, и стремлением достичь ее объясняются их нынешние действия.

«В этих условиях мир находится на грани фола. Паника там царит. Потому что все прекрасно понимают, что при таком президенте, а точнее, при таком истеблишменте и при такой политической элите, которая находится в США, ядерная война может быть развязана в любой момент», - заключил специалисты.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу вечером 21 мая. Этим шагом глава государства не только вызвал беспокойство ООН и недоумение МИД РФ, но и всерьез удивил собственных соотечественников – так, конгрессмены США уже заявили, что решение является «пощечиной союзникам в Европе», и внесли на рассмотрение законопроект, который должен запретить Трампу самостоятельно выходить из международных договоров.